Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr nu va mai accepta niciodată o altă coaliţie cu Partidul Socialiştilor din Republica Moldova, or, în viziunea vicepreşedintelui formaţiunii Alexandru Slusari, PSRM este o anexă pe care preşedintele Igor Dodon o foloseşte ori de câte ori are nevoie.

Totodată, vicepreşedintele Parlamentului Alexandru Slusari spune că o coaliţie ar fi greu de imaginat şi cu Partidul Democrat din Moldova în situaţia în care se află acesta, informează IPN.

„Noi cu mare greu am acceptat prima coaliţie cu Igor Dodon şi sper să fie ultima. Dacă la un moment dat aveam un gram de naivitate că PSRM nu este o anexă care-i aparţine lui Igor Dodon, ulterior s-a dovedit a fi anume aşa. La ora actuală, coaliţia cu PSRM este egală cu o coaliţie cu Igor Dodon. Pentru noi, Igor Dodon este persoană indezirabilă”, a declarat Alexandru Slusari în cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la postul de televiziune N4.

Întrebat dacă în urma alegerilor prezidenţiale PPPDA se gândeşte la o coaliţie cu PDM, Alexandru Slusari afirmă că cel mai probabil, din cauza democraţilor, în urma prezidenţialelor se va ajunge la alegeri parlamentare anticipate.

„Eu consider că cel mai probabil după alegerile prezidenţiale, mai devreme or mai târziu ne aşteaptă alegeri anticipate. Văd situaţia din Parlament şi Partidul Democrat este în fază de descompunere, iar mai devreme sau mai târziu majoritatea are să dispară. Procesul este unul foarte accelerat. În situaţia în care nu este clar ce se întâmplă în PDM va fi greu de discutat coaliţiile”, a adăugat vicepreşedintele Parlamentului.

În concluzie, deputatul spune că actualul legislativ va fi foarte greu de gestionat din cauza rupturii care are loc în Partidul Democrat.

„O grupare s-a desprins, pe interior se formează alte grupuri. Din aspectul matematic, politic, la ora actuală nu văd o alianţă cu PDM. În general, nu văd situaţia coalizării cu PDM în starea în care este, dar îmi este frică că această stare se va înrăutăţi”, a conchis Alexandru Slusari.